Julia Roberts protagonizará la miniserie 'Today Will Be Different'

Julia Roberts regresa a la pequeña pantalla para protagonizar la miniserie 'Today Will Be Different'. A la actriz, ganadora de un Oscar por 'Erin Brockovich', ya la vimos en la TV movie de HBO 'The Normal Heart', por la que estuvo nominada a un premio Emmy.

Annapurna Pictures ha adquirido los derechos del último libro de Maria Semple y producirá la miniserie. Por el momento, ninguna cadena participa en su desarrollo. "Estoy aún atolondrada de saber que Eleanor Flood será encarnada por Julia Roberts", comentó la autora al portal The Hollywood Reporter.

'Today Will Be Different' cuenta la historia de Eleanor Flood, papel que encarnará Julia Roberts, una mujer que decide tener el mejor día de su vida. Eleanor se verá obligada a renunciar a las pequeñas ambiciones que se propuso cumplir durante dicho día ante una serie de eventos inesperados.