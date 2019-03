Julia Roberts confiesa el momento en el que un compañero le salvó la vida durante el rodaje de 'Homecoming'

Julia Roberts ha relatado en la premiere de la su nueva serie, 'Homecoming' una anécdota en la que ha confesado que un compañero de reparto, Shea Whigham, le salvó la vida el primer día de rodaje de la ficción.

Ambos estaban grabando una escena cuando Whigham se percató de que una bandera estaba desprendiéndose de su base. Este elemento es muy habitual en los rodajes, y consiste en una gran pantalla de tela y metal que se utiliza para cortar o dirigir la luz. Así, la bandera casi cayó sobre Julia Roberts, pero su compañero lo evitó a tiempo.

"Empezó a volar hacia su cabeza y en ese momento todavía no la conocía, pero tuve que saltar y cubrirla, lo cual fue un poco raro. Ella estaba como, '¿Qué demonios?' y entonces vio la bandera en el suelo", explica Whighman a Variety.

"Él realmente me salvó la vida", admitía Roberts, aunque si hubiera caído sobre ella, el impacto tampoco hubiese sido mortal. "Digo que me salvó la vida, pero si alguien me pusiera los pies en el fuego y me preguntara: '¿Te salvó la vida?' diría: 'Al menos me ahorró un viaje al hospital'". Aún así, Shea Whigham consiguió romper el hielo con la gran actriz de Hollywood y le ahorró un aparatoso accidente.