Todo el mundo está expectante por ver los nuevos capítulos de 'Juego de Tronos'. Tras la confirmación de los showrunners de HBO sobre la desvinculación de los libros en su sexta temporada, la ficción no deja de crear grandes titulares.



Emilia Clarke es la última en alabar el trabajo de esta nueva entrega, que llegará el 24 de abril, y augura una temporada apoteósica. Al ser preguntada por los nuevos capítulos durante la alfombra roja de los Globos de Oro, la actriz que interpreta a Daenerys Targaryen fue clara: "Realmente no puedo decir mucho... Sólo puedo decir que veréis uno de los momentos más importantes de la televisión".



Ese "momento tan importante" volvió a destapar las especulaciones acerca del destino de Jon Snow. ¿Regresará Kit Harrington a la serie? La actriz no quiso responder y dejó todo en el aire. "Él será grande", apuntó.



Además, Clarke declaró sentirse "nerviosa y emocionada" al sentir que la serie ha superado a las novelas, y aseguró que "habrá sorpresas para todo el mundo".