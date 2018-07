'Juego de Tronos' y sus teorías para todos los gustos

Las teorías sobre lo que ha ocurrido y lo que va a pasar en 'Juego de Tronos' amenizan la espera de casi un año a los seguidores de la serie de HBO.



La sexta temporada de la superproducción de HBO se adentrará en un terreno inexplorado tanto para los seguidores de la serie como para los lectores de la saga literaria, ya que tendrá como principal historia la del próximo libro de George RR Martin, 'Vientos de Invierno', que aún no se ha publicado.



El rodaje de los nuevos episodios ya está en marcha e incluye localizaciones de Croacia, España y Belfast. Además, en estos meses estivales se han confirmado varios fichajes para la sexta entrega, entre las que destacan Ian McShane ('Deadwood') o Max von Sydow ('El Exorcista').



Con estos datos sobre la mesa, estas son las 10 predicciones que circulan en la Red sobre lo que podría ocurrir en la sexta temporada de 'Juego de Tronos'.



¡CUIDADO! Evidentemente, esta noticia contiene spoilers de la serie.



1) El regreso de Bran Stark.

La sexta temporada también volverá a contar con algunos personajes que estuvieron ausentes durante la anterior entrega como Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) y sus compañeros de viaje.



Técnicamente, y fuera de las cámaras, Bran ha estado entrenando junto al Cuervo de tres ojos (Max von Sydow) durante la anterior temporada. El actor ha confirmado su regreso a la serie asegurando que su personaje tendrá "visiones muy intensas e interesantes".



2) Nuevos directores, de perdidos y expediente X.

Según Time, la próxima temporada contará con cinco directores que se pondrán detrás de las cámaras de dos episodios cada uno. Tres de ellos ya son veteranos de 'Juego de Tronos', Jeremy Podeswa, Mark Mylod y Miguel Sapochnik, mientras que los otros dos son Daniel Sackheim, que ha trabajo en 'Expediente X', y Jack Bender, que dirigió varios episodios de Perdidos ('Lost').



Miguel Sapochnik ha sido el elegido para ponerse detrás de las cámaras de los dos últimos episodios de la temporada, que contendrán épicas escenas de lucha como las del capítulo de "Casa Austera", que también lleva la firma de este director.



3) Más sangre.

A pesar de que la historia de Jon Snow haya llegado a su fin, al menos aparentemente, aún quedan multitud de personajes en Poniente cuyo destino es incierto.

Por ejemplo, Cersei ha sobrevivido al encarcelamiento y posterior 'Paseo de la vergüenza', y aún cuenta con el apoyo y la ayuda de Qyburn. Todo esto implica que "la sangre está a punto de inundar Desembarco del Rey".



4) Espectaculares escenas de lucha.

Sin duda, la sexta temporada de 'Juego de Tronos' incluirá mucha acción, por algo el equipo de la serie busca "al mejor espadachín de Europa" para dar vida a un "legendario luchar" que tendrá "espectaculares escenas de lucha".



Otro de los casting apuntaba: "Alguien con mirada heroica y fiera. Un eficiente y experimentado luchador" que tendrá que probar sus habilidades en una "pelea masiva y memorable".



5) Un pirata entre los nuevos rostros.

Entre los nuevos personajes de la sexta temporada también se incluye un pirata astuto, despiadado y con un toque de locura. Aún sin nombre, muchos fans de la serie apuntan a que podría tratarse de Euron Greyjoy.



6) Llega la nueva sacerdotisa roja.

Otro de los papeles era el de una "hermosa y magnética" sacerdotisa roja. Recientemente se filtró una audición de Tehmina Sunny para este personaje, en la que se desvelaban más detalles.



Esta joven sacerdotisa se llama Kinvara y visita a Tyrion y Varys para ofrecerles su ayuda para gobernar Meereen tras la ausencia de Daenerys, quien se alejó de la ciudad a lomos de Dragon al final de la quinta temporada.



7) ¿Llevan Tyron y Jon sangre Targaryen?

Una de las teorías que está cobrando más fuerza es que Tyrion Lannister es en realidad hijo del Rey Loco Aerys Targaryen, padre de Daenerys, y Joanna Lannister.



Al final de la cuarta entrega, cuando Tyrion dispara una flecha a su 'padre', Tywin Lannister, este dice: "Tú no eres hijo mío". Muchos creen que esta frase prueba la teoría de que Tyrion es uno de los dos jinetes de dragón que ayudarán a Daenerys a conquistar el Trono de Hierro.



El otro jinete sería Jon Snow si se prueba que la "teoría R + L = J" es cierta, es decir, si el bastardo de Invernalia es en realidad hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen.



8) Dragones más grandes.

"Para la sexta temporada, los dragones volverán a ser más grandes, casi el doble, dado que abarcan 120 pies de ala a ala", desvelaba el encargado de los efectos visuales de 'Juego de Tronos', Joe Bauer.



Esto supondrá algunos desafíos para el equipo de la serie dado que durante la quinta temporada solo pudieron utilizar una cabeza para colocar donde iría posteriormente el dragón, y este año tendrá que utilizar "una uña o algo así", apuntaba Bauer.



9) El joven Ned Stark.

En mayo se desveló el casting de la ficción de HBO con él que se buscaba para la nueva entrega a alguien que pudiera encarnar a un niño con el pelo castaño, la cara ancha y ojos verdes. También debía tener un acento del Norte y protagonizaría escenas con una espada de madera.



Entonces ya se apuntó a que probablemente estaban buscando al candidato idóneo para dar vida a una versión joven del fallecido Ned Stark, el personaje de Sean Bean. Una búsqueda que ya tiene un elegido.



El actor británico Sebastian Croft será quién encarne al Señor de Invernalia y cabeza de la Casa Stark cuando era tan solo un niño. Un regreso del personaje fallecido en forma de 'flashback'.



10) La sexta temporada en abril de 2016.

El rodaje de la sexta temporada está ya en marcha en Irlanda del Norte y su estreno está previsto para abril del 2016.



A esta sexta temporada le seguirán al menos dos más, tal y como han explicado los 'showrunners' de 'Juego de Tronos'. HBO no está dispuesta a dejar escapar tan pronto su ficción de más éxito y quiere, al menos, ocho temporadas e, incluso, una precuela.