'Juego de Tronos': El Rey de la Noche rompe su silencio y habla de su conexión con Bran

Si aún no has visto el capítulo 8x03 de 'Juego de Tronos' no sigas leyendo porque esta noticia contiene SPOILERS.

En 'La Larga Noche', el último capítulo de 'Juego de Tronos', te habrás percatado de la larga mirada que sostienen El Rey de la Noche y Bran Stark segundos antes de que Arya ponga fin a la amenaza de los Caminantes Blancos.

¿Qué significa este cruce de miradas? ¿Qué pasó durante el rodaje de esta escena? En una entrevista para The New York Times Vladimir Furdik, el actor que interpreta al Rey de la Noche, ha roto por fin su silencio.

Al ser preguntado por esta escena en concreto, el actor eslovaco y doble de acción responde que "Isaac Hemspead Wright (el actor que interpreta a Bran Stark) y yo somos buenos amigos. Estuvimos bromeando varias veces durante la escena. Recuerdo que cuando gritaban '¡acción!' él se giraba y estaba como sonriéndome ¡con los ojos! Y yo intentaba no reírme, y me decía a mí mismo 'no sonrías, no sonrías'. Le tuve que decir 'por favor, no sonrías porque entonces yo me voy a reír', lo que arruinaría la escena. ¡Así que nos preocupaba reírnos!"

