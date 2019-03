El revelador título que propone George RR Martin para la precuela de 'Juego de Tronos'

El autor de "Canción de Hielo y Fuego", George RR Martin, se ha pronunciado sobre la precuela de 'Juego de Tronos', tras la confirmación de HBO sobre la producción de una nueva serie ambientada en Poniente.

Martin ha publicado en su blog sus impresiones sobre la nueva serie, de la que ya sabemos que estará ambientada 10.000 años antes de los Siete Reinos que conocemos. Entre las muchas cosas que ha comentado el autor, George RR Martin ha sugerido un posible título para el capítulo piloto de esta nueva serie, que estará escrito por Jane Goldman, guionista de 'Kingsman: Servicio Secreto', aunque duda que vayan a tener en cuenta su opinión.

"Yo votaría por "The Long Night", que lo dice todo, pero me sorprendería que acabe siendo ése. Lo más probable es que HBO quiera poner las palabras 'Juego de Tronos' por algún lado", afirma Martin. En este mismo post, el escritor asegura que uno de los proyectos de precuela en desarrollo ha sido descartado: "Si habéis estado siguiendo el tema sabréis que comenzamos con cuatro, y finalmente pasamos a cinco. Me han dicho que una de ellas ha sido archivada y, por supuesto, que se va a grabar el piloto de Jane (Goldman), pero eso no significa que los demás estén muertos".

Pero éstas no han sido las únicas "bombas" que ha soltado Martin en su blog. "Todo lo que me cuentan indica que podríamos filmar al menos un piloto más, y tal vez más de uno, en los próximos años", dice el autor, por lo que confirmaría que habrá luz verde para otras series ambientadas en el mundo fantástico de 'Juego de Tronos'.