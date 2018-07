'Juego de Tronos', reina de la piratería en 2015

Una de las listas más esperadas de 2015 es la que corona a la serie que más se ha pirateado a lo largo del año. Cómo era de esperar, 'Juego de Tronos' repite de nuevo como la serie más descargada, o más pirateada, según informa el portal TorrentFreak.



La quinta temporada de la serie de HBO tuvo 14,4 millones de descargas ilegales en todo el mundo, una cifra que supera cualquier otra de las series y episodios descargados a lo largo de los últimos 12 meses.



'The Walking Dead', con casi 7 millones de descargas de un episodio, es la segunda serie más desargada. La serie de AMC sigue superando en audiencia a 'Juego de Tronos' en televisión.



El top 3 en el ranking de series más pirateadas está la comedia de mayor audiencia de CBS, 'The Big Bang Theory', con 4,4 millones de descargas para un episodio.



Completan esta lista 'Arrow' (3,9 millones), 'Mr. Robot' (3,5 millones) y 'Supergirl' (3 millones). Estas son las diez series más descargadas durante el 2015:



1. 'Game of Thrones' (14.400.000 de descargas)

2. 'The Walking Dead' (6.900.000)

3. 'The Big Bang Theory' (4.400.000)

4. 'Arrow' (3.900.000)

5. 'The Flash' (3.600.000)

6. 'Mr. Robot' (3.500.000)

7. 'Vikings' (3.300.000)

8. 'Supergirl' (3.000.000)

9. 'The Blacklist' (2.900.000)

10. 'Suits' (2.600.000)