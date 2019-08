'Juego de Tronos' ha terminado con su octava temporada y una buena mayoría de fans sigue discutiendo sobre el final de la serie. Es un hecho que muchos fans no están contentos, he incluso algunos actores no están conformes, pero siempre será recortada como una muy buena serie.

El trabajo que ha llevado el equipo de la serie no es para tomar a broma, Kit Harington ha hablado con The Hollywood Reporter sobre cómo se ha grabado esta última temporada, lo agotador y doloroso que ha sido, por ejemplo, su última escena con Daenerys fue de lo más duro de todo el rodaje:

"Sentíamos mucha responsabilidad. Era un diálogo de una página y media y estuvimos grabando esa escena durante tres semanas. Quería todos los ángulos posibles, que todo saliera tal y como querían. […] de las cosas más difíciles que hemos hecho".

Pero Harington lo ha pasado peor rodando las escenas de dragones y es que se usaban unas cajas metálicas que no solo el actor ha llegado a odiar: "Emilia se llevaba quejado de ello varias temporadas y yo solo pensaba 'Si, claro, tú no te has revolcado por el fango en Irlanda del Norte. ¿Una caja en una habitación calentita? Puff'. Pero tenía toda la razón, es horrible, eso no es actuar".

"¿Pero quedó bien, verdad? Aun así es muy incómodo como hombre. No lo recomiendo, creo que no podré tener hijos ahora" bromeaba el actor.

