'Juego de Tronos' se ha ganado un hueco en el corazón de todos los amantes de las series a pesar del controvertido final de la última temporada. Este desenlace ha sido muy criticado por una mayoría del fandom, que no han estado de acuerdo con el camino que han decidido llevar los guionistas.

La abrumadora ola de críticas fue respondida por Nikola Coster-Waldau, intérprete de Jamie Lannister y por Nathalie Emmanuel, actriz que dio vida a Missandei. Muchos actores han ido hablando sobre qué les ha parecido a ellos mismos el final de la ficción, y las opiniones son muy dispares.

Hay quienes lo defienden, creyendo que ha sido el camino correcto, pero otras no entienden muy bien el porqué de estos acontecimientos. Es el caso de Natalia Tena, actriz que daba vida a Osha, la salvaje que intenta asesinar a Bran pero que más tarde se convertiría en su protectora.

La actriz británica de padres españoles se sinceraba en el podcast White Whine Question Time de Kate Thornton: "Me gustó la escena donde Arya apuñalaba a El Rey de la Noche en el corazón, pero después de ese gran momento, simplemente no entendí el resto de la trama. Si comparamos el nivel de la historia y todo lo que sucede en comparación con otras temporadas, parece que ha sido escrita por otra persona, no tiene sentido para mí".

En cuanto a la petición para reescribir el final, Natalia Tena también tiene algo que decir: "Creo que eso es llegar demasiado lejos, la serie debe acabar de alguna forma, pero para mí esa toma de decisiones carece de sentido".

