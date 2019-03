'Juego de Tronos' podría tener a su nuevo Lord of Bones

Los seguidores de 'Juego de Tronos' están a punto de conocer al actor que interpretará a uno de los personajes más relevantes de la segunda temporada: Lord of Bones. De hecho, parece que HBO ya ha encontrado al actor ideal, Edward Dogliani.



Este hasta ahora desconocido interprete -sólo ha rodado tres cortos- ha superado el casting para convertirse en una de las caras estrella de la nueva temporada, que se estrenará en 2012, según informa 'The Hollywood Reporter'.



El personaje de Lord of Bones, también conocido por el alias de Rattleshirt, debe su nombre a la armadura que luce, hecha de huesos humanos recogidos tras sus batallas. Creado por George R.R. Martin para la novela que dio origen a la serie, ha sido el propio escritor quien ha confirmado la noticia.



"Estoy deseando verle ya con la armadura de huesos puesta", publicó el autor de la saga literaria en su blog personal, despejando las pocas dudas que quedaban sobre el fichaje. Dogliani se sumará así en esta segunda temporada a Lucian Msamati, Nonso Anozie y Laura Pradelska.



La esperada segunda temporada de la serie fantástica se estrenará en Estados Unidos en abril de 2012. Para entonces, Antena 3 tiene previsto estrenar la primera temporada de la serie.