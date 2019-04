'Juego de Tronos': Maisie Williams añade un nuevo nombre a la lista de Arya Stark antes del final

Que no cunda el pánico, queda UN DÍA para que empiece la que será la última temporada de 'Juego de Tronos'. Y lejos de ir cerrando tramas, parece que sus protagonistas van abriendo muchas más.

Y eso es precisamente lo que ha hecho Maisie Williams, que ha querido añadir a última hora un nuevo nombre a la lista negra de Arya Stark. Como podrás recordar, la menor de la familia Stark empezó a incluir nombres en una lista de la venganza donde figuraban personajes como Cersei Lannister, Joffrey Baratheon o La Montaña.

Pues ahora, la actriz que interpreta a Arya Stark ha incluido un nuevo nombre a esta famosa lista, y te aseguramos que no te lo esperabas para nada. "Joffrey, Cersei, Liam Payne, The Hound...", escribía Williams en su cuenta de Twitter. Espera, espera... ¿Liam Payne? ¡Pero si es el cantante de la banda 'One Direction'!

No sabemos que habrá hecho el artista para cabrear a la intérprete pero el caso es que está en su lista. Sin embargo, puede que se trate de un error, ya que el que sí está en la lista de Arya es Ilyn Payne el verdugo encargado de la decapitación de Ned Stark, su padre, y que casualmente comparte apellido con el cantante.

El afectado aún no ha respondido a esta 'amenaza' pero su hermana en la ficción, Sophie Turner, sí. Y la sorpresa ha sido tal que solo hya podido contestar con un "OMG".

