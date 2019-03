Kit Harington ha revelado en una entrevista al diario Sydney Morning Herald que las acusaciones de acoso contra actores, directores y productores no le sorprenden porque todos los que pertenecen al mundo del cine han "oído historias".

El actor que interpreta a Jon Snow en 'Juego de Tronos' no se ha referido a ningún caso en particular, pero ha recalcado que el acoso está "en todas partes" en el negocio del entretenimiento, particularmente el teatro británico. "Es algo que ha ocurrido desde siempre y no sólo en EEUU. En todas partes", afirma Harigton.

El intérprete asegura en la entrevista que "la mayoría de los actores" saben que se producen ataques contra sus compañeras y que se han producido "siempre", algo que él considera "triste e inquietante". "Me entristece y perturba, pero no me sorprende. Creo que la mayoría hemos oído historias, la gente de la industria oye historias. Es muy difícil para todos sacar el tema y hablar sobre ello. Pero las puertas se han abierto un poco y debemos estar agradecidos", asegura el actor que se ha hecho mundialmente famoso por interpretar a Jon Snow en la serie de HBO.