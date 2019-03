El episodio de 'Juego de Tronos' que habría adelantado el final sin que nos diéramos cuenta

Se acaba el año y el estreno de la temporada de 'Juego de Tronos' que pondrá punto y final a todos los misterios sin resolver cada vez está más cerca. La batalla final y la identidad del Rey de los Siete Reinos son los interrogantes más esperados por la comunidad de fans de la ficción.

¿Quién ocupará el Trono de Hierro? Las opciones son muchas, pero la propia serie nos lo pudo haber desvelado en una escena del octavo capítulo de la quinta temporada ('Casa Austera'). Un fan y usuario de Reddit ha revisado las anteriores temporadas de la ficción y ha encontrado esta enorme pista que todos hemos pasado por alto.

El internauta ha construido su teoría en torno a la figura de Jon Snow, interpretado por Kit Harington, como el candidato a ocupar el deseado Trono de Hierro. Y esto se corrobora en una escena de la quinta temporada, en la que Samwell predice la muerte y posterior resurrección de Jon Snow. En la escena en cuestión, nada tiene sentido en ese momento de la serie, pero si ahora miramos atrás, todo parece cuadrar. Olly va a hablar con Samwell y, según el usuario de Reddit, está claro que está tentado con la decisión de traicionar a Jon. Además, Samwell llega a impulsar a Olly, aunque sea sin querer, a matar al entonces bastardo de Ned Stark.

Las palabras que convencen a Olly para llevar a cabo su decisión son dadas, inocentemente, por Samwell: "Intenta no preocuparte, Olly. Me he preocupado por Jon durante años. Pero él siempre vuelve". Además, el usuario recalca que ese es el primer episodio en el que los salvajes se refieren a Jon como "rey" y no como "Rey Cuervo".

Por lo tanto, ya hubo referencias de que Olly traicionó a Jon, este volvió a la vida, se convirtió en rey y acaba luchando con un caminante blanco, asegura el fan. Por ahora, la muerte de Jon y su posterior resurrección ya han sido llevadas a cabo en la serie, y también es el Rey en el Norte, por lo que ¿puede que este momento haya revelado que también será el futuro Rey de los Siete Reinos? No descartamos nada, pero ya queda menos para resolver el enigma y descubrir quién acertó con sus teorías.