Emilia Clarke y el resto del reparto hablan sobre la cruel decisión de Daenerys en el 8x05 de 'Juego de Tronos'

Del gran giro en la personalidad de Daenerys ha hablado Emilia Clarke, actriz que interpreta a la 'madre de dragones', en este vídeo publicado por HBO, en el que ha asegurado que toda esa ira es en realidad dolor: "Solo es dolor, es difícil y ella tiene esa habilidad para hacer que todo duela menos solo por un minuto, mientras está montando a Drogon. Cuando sientes tanto, muchos errores, decepciones, vergüenza, dolor y la pérdida del amor, tiene tanto dolor que no podía soportarlo sin volverse loca".

Kit Harington, Jon Snow en la serie, se muestra muy sorprendido: "Particularmente, no esperaba que Dany quemara toda la ciudad. No importa de que lado estés, es una cosa horrible y supongo que Jon y Dany están en lados opuestos el uno del otro". Es previsible que la relación entre ambos cambiará en el último capítulo: "Lo último que ve Jon es a los inocentes siendo asesinados y sus propios hombres comienzan a violar mujeres, matar civiles inocentes, saquean, roban... y no puede detenerlos. Ya no es una pelea justa, eso no tiene honor. Me retiro, no respaldaré esto".

Peter Dinklage, actor que interpreta a Tyrion Lannister, también se ha mostrado impactado: "En ese momento hay una parte de Tyrion que muere completamente. Si ella hubiera esperado un poco más, todo estaría bien".

Sin embargo Jacob Anderson, que interpreta a Gusano Gris, no cree que afecte a su personaje estos acontecimientos: "Realmente no creo que Gusano Gris pueda ver a Dany como una Reina loca. Para él, ella tiene un claro sentido de lo que está bien y lo que está mal".

Puedes ver aquí el vídeo completo.

El próximo 20 de mayo descubriremos si finalmente Daenerys calmará su locura y si habrá algún acercamiento con el resto de personajes o si por el contrario sucumbirá a su locura para siempre.

Seguro que te interesa:

'Juego de Tronos': La verdadera traición de Varys fue un intento de asesinato y no viste bien la escena