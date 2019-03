'Juego de Tronos' embotella los vinos de Poniente

Si 'The Walking Dead' tiene una cerveza, ¿por qué 'Juego de Tronos' no va a tener un vino? Eso debieron de pensar en la bodega australiana Common Ventures, de donde surge la idea de embotellar los Wines of Westeros (vinos de Poniente).

Tyrion Lannister estará encantado de hacer una cata de estos vinos en la quinta temporada, que se encuentra a punto de comenzar el rodaje que traerá a la superproducción hasta España.



Cada tipo de vino, asociado a una dinastía o linaje, permite a us creadores jugar con los dobles sentidos y ofrecer propuestas directamente vinculadas a las tramas de la serie.



Tal y como ha explicado al diario 'Los Angeles Times' su creador, Jane Burhop, sus características determinarán "si se trata de una botella de más allá del Muro o de una estantería de las bodegas del Banco de Hierro".



Las botellas y su etiquetado, con un diseño minimalista, también están suscritas a los principios de la serie. En cada etiqueta aparece el logo de la casa a la que pertenece y el nombre. Según anuncia la web en la que distribuirán los vinos, 'hangovers are coming' (llegan las resacas)...