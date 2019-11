Henry Cavill es el cazador de monstruos Geralt de Rivia en la esperada adaptación de 'The Witcher' que Netflix estrena el próximo diciembre. El espectacular tráiler ha dejado a los fans con ganas de más, pero su creadora Lauren Schmidt Hissrich ha aclarado las comparaciones con el gran fenómeno al que precede, 'Juego de Tronos', en una entrevista con Variety.

"Cuando la gente me pregunta, '¿va a ser la nueva Juego de Tronos?', yo pienso, 'bueno, ¡espero que tenga el mismo éxito!'. No hay nada que quiera más que 'The Witcher' tenga temporada tras temporada y tenga mucha audiencia. Dicho esto. Creo que ahí es donde se acaban las comparaciones".

"Una de las cosas guays que tenemos en 'The Witcher' es que no está basado en ningún tiempo histórico específico. La mayoría de fantasía está pensada como algo medieval... pero 'The Witcher' está ambientada un poco en un tiempo y espacio desconocidos".

"El otro gran punto donde somos diferentes... es que nos hemos metido de lleno más en lo místico. Hay magia y monstruos... Creo que durante mucho tiempo la televisión no tenía un buen presupuesto para lidiar con monstruos. Porque es una inteligente mezcla de prostéticos y CGI. Y esto era algo que se reservaba para las películas. Pero Geralt es un cazador de monstruos, así que no podíamos tener la serie sin ellos...".

En cuanto a si el fenómeno será parecido, habrá que esperar al 20 de diciembre.

