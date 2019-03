'Juego de Tronos' y 'Broadwalk Empire', candidatos a mejor fotografía en televisión

La Sociedad Americana de Directores de Fotografía ha revelado los nominados de la televisión para su próxima ceremonia, que tendrá lugar el próximo 1 de febrero de 2014. 'Juego de Tronos' encabeza las nominaciones para la 28ª edición de estos premios que concede la American Society of Cinematographers. La serie de la HBO opta a dos galardones, seguida de otras como 'Broadwalk Empire', 'Drácula' y 'Sleepy Hollow'.



Las nominaciones fueron distribuidas de forma que, la categoría que incluye series con episodios de una hora de duración cuenta con ocho candidaturas, mientras que las categorías en las que están las ficciones con capítulos de medio hora y las miniseries, solo cuentan con tres nominados cada una.



Así, nuevamente 'Juego de Tronos' vuelve a ser una de las favoritas -como ya lo hiciera en 2013 junto a 'Hunted'- de la nueva edición, al ser la única que opta a dos galardones, en la categoría de episodios de una hora de duración: uno para Jonathan Freeman por el capítulo "Valar Dohaeris" y otro para Anette Haelmigk por "Kissed by Fire".



Seguida de la adaptación televisiva de las novelas de George R.R Martin, se encuentra su compañera, 'Broadwalk Empire', que también se emite en la HBO y que opta a un galardón para David Franco por 'Erlkönig'.



También, Osuma Rawi por el capítulo La sangre es la vida de Drácula o Kramer Morgenthau por el episodio piloto de Sleepy Hollow, son otras ficciones que se encuentran en la lista emitida por la Sociedad americana de directores de fotografía.



Las tres candidaturas en la categoría de series, cuyos capítulos son de media hora, son para Peter Levy por el episodio de "The Runner Stumbles" de la serie 'House of Lies', Matthew J. Lloyd por el piloto de 'Alpha', y Blake McClure por el capítulo de "Detroit" de Drunk History'.



En la categoría de miniserie, los que optan al premio son Jeremy Benning por 'Killing Lincoln', David Luther por 'La guerra de primera mano de la Reina Blanca' y Ashley Rowe por 'Starz Network on the Edge'.