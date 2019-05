'Juego de Tronos': ¿Dónde está el bebé que transformó el Rey de la Noche? Esta teoría te explotará la cabeza

Después de ocho temporadas y nueve años, 'Juego de Tronos' encara su recta final con la emisión de los dos últimos episodios que van a ser imprescindibles para el desenlace final de la ficción. La incertidumbre es muy alta por saber finalmente quién ocupará el Trono de Hierro y cómo se cerraran todas las tramas existentes. Una de ellas tiene que ver con los bebés que El Rey de la Noche transformaba y de los que no hemos vuelto a saber nada.

Si no recuerdas de qué hablamos, tienes que hacer memoria hasta la temporada cuatro, donde en el cuarto capítulo vemos a un Caminante Blanco, a caballo por el frío norte, camino de ofrecer al Rey de la Noche uno de los bebés que Craster entregaba al Ejército de los Muertos cuando un niño varón nacía de sus incestuosas relaciones con sus hijas. El Rey de la Noche los transformaba con tan solo tocarlos y, en aquel momento, intuimos que pasarían a formar parte del salvaje Ejército de la Noche.

Una vez vistos los últimos capítulos emitidos de la octava y última temporada de la serie, OJO SPOILER, las circunstancias han cambiado y nuevas teorías nos vienen a la cabeza. La batalla de la Larga Noche ya se ha producido y El Rey de la Noche ha sido derrotado gracias a Arya Stark, y sin embargo seguimos sin saber qué ha sido de los bebés: no sabemos si pasaron a engrosar el Ejército de la Noche porque no les vimos en ningún momento ni parece muy probable. Una de las teorías apuntaría a que los pequeños se encuentran más allá del muro, creciendo lejos de la batalla para acabar siendo los sucesores del Rey de la Noche, de esta manera no habría sido vencido y volverían en el siguiente invierno.

Otra de las teorías relaciona al Rey de la Noche directamente con el hijo de Gilly, que fue adoptado por Sam después de que matara a un Caminante Blanco que lo venía a buscar. Quizás ese niño sea la clave que une a los dos mundos o quizás podría tratarse del posible sucesor del Rey de la Noche.

En cualquier caso, en solo dos capítulos conoceremos el desenlace y habrá que ver si este agujero se termina resolviendo.

