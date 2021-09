'El juego del calamar': La teoría que sugiere que estos dos personajes son familia

En solo un par de semanas 'El juego del calamar' se ha convertido en un auténtico fenómeno. Seguro que si no la has visto ya ha habido más de un amigo que te la ha recomendado. Y si ya la has visto, tú eres de los que la recomienda.

Y es que esta serie, creada por Hwang Dong-hyuk, lo tiene todo para triunfar. Aunque si lo gore y violento no te va demasiado, es mejor que no la veas. Si está en tu lista de series pendientes te recomendamos que guardes esta noticia para cuando ya la hayas visto, ya que contiene spoilers.

Dado su fulgurante éxito son millones de personas los que ya han visto esta serie surcoreana en todo el mundo, y por tanto millones de mentes pensantes ideando teorías sobre ella. Una de las que más nos ha gustado es la que sugiere que hay dos concursantes de 'El juego del calamar' que en realidad son familia.

'El juego del calamar' | Netflix

En concreto, los concursantes con los números 456 y 001, es decir, Gi Hun, el protagonista, y el anciano Oh II Nam. Según dicha teoría, el anciano sería el padre del protagonista de la serie. ¿En qué se basan para decir esto? En algunas escenas de la serie, en primer lugar por la escena en la que Gi Hun pide que le den otra bebida ya que es alérgico a la leche, y el hombre mayor dice que seguro que le regañaron mucho en su infancia, y que lo sabe porque su hijo era igual de niño.

Más adelante, cuando les trasladan a un vecindario construido exclusivamente para albergar uno de los juegos Oh II Nam dice que él solía vivir en un sitio así y el protagonista de la serie dice que él también.

Además, cuando el anciano tiene una pérdida de memoria y ptregunta qué dia és y le dicen que 24 de agosto, él recuerda que entonces se acerca la fecha de cumpleaños de su hijo. Y sabemos por el comienzo de la serie que Gi Hun pretende utilizar como código para el cajero automático, cuando intenta robarle dinero a su madre, que su cumpleaños es el 26 de agosto.

Si finalmente el creador de 'El juego del calamar' se decide a hacer una temporada 2, ¿se confirmará esta teoría?

