¿'El juego del calamar' tendrá temporada 2? Todo lo que debes saber sobre el futuro de la serie

El último gran éxito en el género de supervivencia ha llegado con 'El juego del calamar' que con sus nueve capítulos ha logrado encandilar tanto al público como a la crítica. La premisa de la que parte la serie es juntar a un grupo de personas con problemas económicos a los que se les ofrece entrar a un concurso en el que si superan las pruebas ganarán 40 millones de dólares. Lo que no saben es que si pierden, morirán. Avisamos que a parir de aquí habrá SPOILERS de 'El juego del calamar', por lo que si no la has visto, ya sabes que hacer.

Evidentemente una de las preguntas que más se están haciendo los fans de la serie es si verán pronto una segunda temporada de la serie. El creador de 'El juego del calamar', Hwang Dong-Hyuk, ha respondido durante una entrevista en Variety: "Todavía no he desarrollado nada sobre 'El juego del calamar 2'".

Y termina explicando: "Es agotador solo pensar en ello. Pero si fuese a hacerlo, definitivamente no lo haría solo. Tendría en consideración tener más guionistas y me gustaría contar con algunos directores con experiencia".

Está claro que escribir y dirigir todos los capítulos de la serie ha sido un trabajo exhaustivo y agotador para el cineasta surcoreano. Además, otra de las grandes incógnitas que hay si hubiese una nueva temporada sería los personajes con los que contaría, puesto que la gran mayoría de los protagonistas terminaron por no superar las pruebas a las que se sometían y, por lo tanto, están muertos. Una de las grandes apuestas de los fans es que una nueva temporada se centraría en derrocar a los que organizan estos juegos tan macabros.

De momento desde Netflix no han confirmado nada sobre una posible continuación de 'El juego del calamar', pero viendo el éxito que ha tenido el anuncio del desarrollo de una nueva temporada podría llegar más pronto que tarde, eso sí, hasta que se estrene en la plataforma de streaming habrá que esperar viendo lo que cuenta su creador.

Sinopsis oficial de 'El juego del calamar'

Varias personas en riesgo de exclusión y con serios problemas económicos reciben una misteriosa invitación para participar en un juego. 456 concursantes de toda clase y condición acaban encerrados en un lugar secreto donde deben competir en varios juegos para ganar 45 600 millones de wones. Se trata de juegos infantiles tradicionales coreanos (luz roja, luz verde, etc.), pero los perdedores mueren. ¿Quién se alzará con la victoria y cuál es el objetivo del juego?

