'El juego del calamar': El director revela cuánto ha cobrado pese al millonario éxito de la serie

'El juego del calamar' es un fenómeno indiscutible que se ha extendido alrededor del mundo convirtiendo la ficción coreana en uno de los mayores éxitos de la historia de Netflix. Bloomberg ha obtenido un informe que estima que 'El juego del calamar' tuvo un impresionante "valor de impacto" para la plataforma. Este término es una métrica interna que la empresa utiliza para determinar el valor de una serie. Aunque la plataforma no ha revelado la cantidad de dinero que ha ganado el drama surcoreano, el informe revela que la ficción ha tenido un valor de impacto de 891.1 millones de dólares.

La herramienta de análisis de mercados también ha explicado que la producción de la serie solo ha costado 21.4 millones de dólares. Según los cálculos matemáticos, se estima que la creación de cada episodio ha costado 2.4 millones de dólares. Este informe refleja unos número increíbles pero la cifra no refleja cuánto ha ganado su director, Hwang Dong-hyuk.

En una entrevista con The Guardian, Hwang ha revelado detalles sobre su contrato con Netflix. El director ha ido directo al grano y ha afirmado que no es rico, pero que tiene más que suficiente dinero para poner la comida en la mesa. Aunque ha ganado millones, Hwang explica que "no es que Netflix me esté pagando un bonus. Netflix me ha pagado según el contrato original", pese a las millonarias ganancias de su creación.

Distractify indica que Hwang tiene un valor neto estimado de 5 millones de dólares. Aunque el valor de impacto de la serie de Netflix se acerca a los miles de millones, Hwang está atado al contrato inicial que firmó con la plataforma en su día. Es evidente que en aquel entonces no se sabía la popularidad que llegaría a tener 'El juego del calamar' pero pese a su gran éxito el contrato de Hwang no se ha modificado.

¿Cuánto dinero han ganado los protagonistas de 'El juego del calamar'?

Muchos de los actores del drama surcoreano ya eran conocidos por el público coreano, pero el éxito de la serie original de Netflix ha catapultado sus carreras profesionales. No solo se han convertido en estrellas de las redes sociales de la noche a la mañana, sino que también han sido muy bien remunerados por el drama.

Según Today Online, el protagonista Lee Jung-jae ha cobrado 3.1 millones de dólares y 344 mil dólares por episodio. Sin embargo, Lee ocupa el segundo lugar en comparación con Kim Soo-hyun, qué ha cobrado unos 572 mil dólares por episodio. Park Hae-soo también ha ganado 48.7 mil dólares por episodio.

HoYeon Jung se ha ganado su patrimonio siendo una de las mejores modelos de Corea, incluso ha desfilado para marcas como Louis Vuitton. Se calcula que la modelo y actriz ha cobrado 64.368 dólares por seis episodios; una cantidad que sumaría a su valor neto de 4 millones de dólares.

