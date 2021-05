La serie de 'High School Musical' ha regresado después del éxito de su primera entrega con una temporada 2 llena de sorpresas, drama y nuevas actuaciones.

Uno de los momentos más esperados de los nuevos capítulos es la interpretación de Joshua Bassett del clásico tema 'Bet On It' de 'High School Musical 2'.

El protagonista de 'HSMTMTS' se ha sincerado sobre el listón que dejó Zac Efron con su actuación, una de las más virales de la trilogía original por la curiosa emoción y coreografía de la escena.

"Estaba un poco intimidado, de que no iba a hacerle justicia. Es que estaba tan emocionado cuando me enteré que íbamos a hacer esto. Es el sueño", reconoce en Entertainment Weekly.

La canción, que se lanzó en formato audio hace unos días, tuvo una gran acogida por lo general en redes sociales, y el actor reconoce que estaba "nervioso".

"Pero una vez que me di cuenta de que no se trataba de hacerle justicia, sino que es simplemente Ricky dando lo mejor de sí... No estoy intentando estar a la altura de Zac Efron o Troy, y entonces pensé, podemos simplemente pasarlo bien con esto. Pero definitivamente fue un poco intimidante al principio", confiesa.

"Fue divertido trabajar con [el coreógrado] Zach Woodlee y recrear el baile, pero obviamente en un espacio totalmente diferente y teniendo que explorar cómo se vería en un sótano. Fue muy divertido, nos lo pasamos bien haciendo el tonto. Creo que hicimos como 30 tomas, así que estaba bastante agotado al final", cuenta.

Además, para mantener el ritmo, el actor asegura que "intentaba cantarla de tres a cinco veces en la cinta de correr". Puedes ver la memorable actuación de Efron a continuación.

Los mensajes de Joshua Bassett sobre su sexualidad

Hace solo unos días que un vídeo del joven actor daba la vuelta al mundo por dejar caer que estaba "saliendo del armario" al piropear a Harry Styles. Tras el revuelo causado, Joshua se pronunció en sus redes sociales con un vídeo sobre "masculinidad tóxica".

Más tarde, Bassett quiso abordar más claramente la cuestión de su sexualidad con una inspiradora carta que puedes ver en el vídeo de arriba donde pide que "ames a quien ames sin vergüenza".

