Joshua Bassett ('HSM') vuelve a mandar otro mensaje para aclarar su sexualidad

Joshua Bassett es el protagonista de 'High School Musical: El musical: La serie'. Recientemente ha estado en boca de todo el mundo debido a una entrevista que concedió a 'Clevver News', donde eran sus propios fans los que le hacían las preguntas.

En la entrevista le preguntaron sobre su admiración por Harry Styles, el conocido cantante ex miembro del grupo 'One Direction'. Joshua respondió: "Es un hombre muy guay. Además está bueno, ¿sabes?". El actor llegó a asegurar que estaba saliendo del armario.

Todo ello provocó mucho revuelo llegándose a interpretar que Bassett estaba declarándose queer. Muchos otros, sin embargo, se lo tomaron a broma.

Recientemente el actor también se ha pronunciado en una nota donde asegura que desde pequeño siempre le han enseñado que los hombres no lloran y que en muchas ocasiones de su vida se ha sentido obligado a reprimir su lado sensible. Además, lanza un mensaje a sus fans que pasan por un momento parecido al suyo y los anima diciéndoles que "todo es parte de un ciclo" y que "volverán a sentir".

Pero la cosa no se ha quedado aquí. El actor ha querido volver a pronunciarse con otro mensaje que ha lanzado a través de Twitter e Instagram, en esta última acompañado de un vídeo de el mismo cantando un trozo de su canción 'Ending the Cycle'.

"Toda mi vida la gente me ha dicho mi sexualidad, la gente me ha avergonzado por cosas de las que no saben nada. Quiero agradecerles a aquellos de vosotros que defendéis el amor y la aceptación. La toxicidad, el odio y la negatividad dicen menos sobre el tema, pero dicen mucho más sobre quienes lo vomitan", escribía.

"Estamos en 2021. Somos la generación del amor y el crecimiento, es hora de que comencemos a actuar como tal. Me da igual que me ames, me odies o me condenes al infierno, te amo de todos modos. Ama a quien amas sin vergüenza. Está bien seguir descubriendo quién eres. La vida es demasiado corta para dejar que la ignorancia y el odio ganen. Elijo el amor", terminaba el actor su mensaje junto a un arcoíris de emoticonos de corazones.

