El comienzo de 2021 fue toda una amalgama de acontecimientos para los protagonistas de la serie de 'High School Musical', Joshua Bassett y Olivia Rodrigo.

La joven lanzó su primer single compuesto por ella, 'Driver's License', que se convirtió en un éxito absoluto batiendo todo tipo de récords en el panorama musical. La canción desató una ola de rumores al hablar de un corazón roto y una ruptura, que los fans relacionaron con Joshua Bassett pues las estrellas habían estado saliendo meses antes en la vida real.

Aunque ninguno de ellos confirmó lo ocurrido, ahora Joshua se ha sincerado sobre cómo pudo afectarle toda esta polémica, pues unos días más tarde fue ingresado de urgencia en el hospital por problemas de corazón.

En un reportaje con GQ el actor y cantante cuenta que "comenzó a sentirse muy enfermo" dos días después del lanzamiento del single. Al principio pensó que era una intoxicación. "Pero fue empeorando y empeorando y empeorando".

Finalmente Bassett fue hospitalizado con un "dolor insoportable" y revela que sufrió un shock séptico y un fallo cardíaco. Todo ocurrió el día que lanzaba su propio tema, 'Lie Lie Lie', el cual también se ha analizado en busca de significado sobre su relación con Olivia.

"Los médicos me dijeron que tenía un 30% de posibilidades de sobrevivir. Me dijeron que si no hubiera acudido al hospital en las primeras 12 horas, me hubieran encontrado muerto en mi apartamento", revela. "Estoy seguro de que el estrés tuvo algo que ver", reconoce sobre el revuelo generado con las canciones.

"Pero no tenía la energía para poder centrarme en nada que no fuera seguir vivo", añade.

Afortunadamente Joshua consiguió recuperarse y ahora está cosechando éxitos propios con su EP 'Feel Something', aunque las canciones de Olivia Rodrigo siguen generando numerosas especulaciones sobre si hablan de él, como es el caso de 'traitor'.

