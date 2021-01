El actor Joshua Bassett, operado de urgencia tras sufrir "el dolor más grande de mi vida"

Joshua Bassett se encuentra hospitalizado y se está recuperando de una cirugía tras sufrir el "peor dolor" de su vida.

Solo unas horas después de publicar su nueva canción 'Lie Lie Lie', el joven artista, de solo 20 años, asustó a sus fans al publicar un video en el que aparece en una cama de hospital y con bata. Puedes ver la secuencia al completo en el vídeo de arriba.

"Bien ... no es el primer lugar en el que pensé que estaría el día del lanzamiento de 'Lie Lie Lie' ... ¡¡la sala de urgencias !! (antes de que preguntéís, no, no es Covid)", subtituló Joshua en el video. "Después de que una sensación incómoda y desconocida se convirtiera en diez veces el peor dolor de mi vida, no he tenido más remedio que ir al hospital".

La estrella de 'The High School Musical: The Musical: The Series' quiso también dar las gracias al personal del hospital por ser "las personas más dulces y profesionales" que "me hicieron sentir muy seguro".

El joven actor y cantanre ha añadido que tendría más información sobre su estado en las próximas horas.