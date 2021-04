Josh Thomas es conocido internacionalmente por su serie 'Please Like Me', creada, protagonizada y escrita por él mismo. Esta dramedia semi-autobiográfica le puso en el punto de mira y llegó a ser considerado el 'Lena Dunham australiano'.

Hace unos meses Josh estrenó su nueva serie, 'Everything's Gonna Be Okay', donde ha vuelto a llevar la comedia a su terreno y además arrojó luz sobre el autismo con el personaje de Matilda, interpretado por la actriz autista en la vida real Kayla Cromer.

Ahora, el creador de 33 años ha decidido compartir con el mundo una noticia personal con la que también quiere seguir avanzando en pos de la visibilidad.

"Tengo noticias - He sabido ya durante un tiempo que soy autista", comienza con una carta en su cuenta personal de Instagram.

"Ha sido una buena experiencia para mí, descubrirlo. He aprendido a entenderme mejor y ha ayudado a la gente a mi alrededor a hacer lo mismo. Ha habido muchas emociones pero la más dominante ha sido alivio. He decidido compartir esto con todo el mundo porque el rango de gente autista y personajes que vemos en la industria es muy escaso, mientras que el espectro del autismo es enorme y variado", declara.

"Así que aquí estoy, otra versión de una persona autista para que la gente lo vea. Espero que esto ayude a que se añadan más colores y texturas a la idea de las sociedades de lo que es una persona autista. ¡Gracias! ¡Abrazos!", terminaba.

Junto a la carta, en el post Thomas añadía: "Pero no abrazos literales. Por favor. No me gustan. Besos".