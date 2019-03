Josh Holloway ('Lost'), estrella invitada en el final de 'Community'

Hace tiempo que andaba perdido, pero los fans de 'Lost' ya saben dónde encontrarle. Josh Holloway, el actor que dio vida al seductor Sawyer en 'Lost' hará un cameo en la serie de NBC 'Community'. Aparecerá en el episodio final de la segunda temporada interpretando a un personaje misterioso. El actor no había aparecido en ninguna serie de televisión hasta el momento.



Josh Holloway, en una entrevista a TV Guide y ha dicho que está "muy unido a esta comedia. Es rítmica. Me hace sentir poco divertido al lado de ellos. Me hacía sentir como 'no soy divertido. No tengo ritmo', pero al final funcionó".



Muchos de sus compañeros en 'Perdidos' ya han participado en otras series o cuentan con proyectos propios. Es el caso de Terry O'Quinn o Michael Emerson, John Locke y Ben Linus en la serie de la ABC, que protagonizarán la serie 'Odd Jobs'. Pero éste no es el único proyecto que se traen entre manos: O'Quinn protagonizará la nueva serie de la cadena ABC 'Hallelujah' y Emerson formará parte del reparto de 'Person of Interest', la nueva serie de JJ Abrams, el "culpable" de 'Lost'.



Desmond Hume ha encontrado su constante en la nueva serie de Shonda Rhimes. El actor Henry Ian Cusick protagonizará el nuevo proyecto de la creadora de 'Anatomía de Grey' para la cadena ABC, que probablemente se llamará 'In Crisis'. Nestor Carbonell, el inmortal Richard, protagonizará junto a Sarah Michelle Gellar el nuevo proyecto de la cadena CBS, 'Ringer'. Carbonell interpretará a un agente del FBI que ha de proteger al personaje de Gellar.



El que ya ha protagonizado varios cameos y tiene a punto su nueva serie es Jorge García. El recordado Hurley de 'Perdidos' ha aparecido en el piloto de 'Mr. Sunshine', la nueva serie de Matthew Perry (Chandler en 'Friends'), y más recientemente en 'Fringe', la otra serie de éxito de Abrams. Pero es que su vínculo con el creador de 'Lost' no termina ahí, ya que García es el protagonista de la nueva ficción de JJ Abrams, 'Alcatraz'.