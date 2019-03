Joseph Fiennes director del psiquiátrico de 'American Horror Story'

Aunque en un principio los rumores apuntaban a que sería Jessica Lange la encargada de dirigir en la ficción el sanatorio, parece que finalmente será Fiennes el que lleve las riendas. Según desvela Entertainment Weekly, el intérprete de 'Shakespeare in Love' estaría ya en negociaciones con la productora para cerrar su participación.



Además de su papel de director del psiquiátrico, Fiennes tendrá otro lado más oscuro. Según la publicación, su personaje estará "torturado", algo, que conociendo la serie, parece de lo más propio.



Y no sólo eso, si no que, siguiendo la estela de la primera tanda, el nuevo personaje de Jessica Lange seguirá demostrando su especial filia por los jovencitos y también intentará atraer al de Fiennes. El personaje interpretado por el británico será "el objeto de deseo" de la veterana trabajadora de la institución psiquiátrica, e, incluso, "tendrán un romance".



Si finalmente el acuerdo se cierra, sería la segunda vez en que Fiennes trabajaría con Ryan Murphy, el creador de la serie. Ambos coincidieron ya en Pretty/Handsome, una serie sobre un cabeza de familia que tenía problemas con su identidad sexual.



Fiennes ('FlashForward') encabezará una lista de lujo de nuevas incorporaciones a la segunda temporada de 'American Horror Story'. Junto a él estarán Chloe Sevigny ('Big Love'), Adam Levine (el vocalista de Maroon Five) y James Cromwell ('The Artist').



Además de las nuevas caras, la segunda temporada de la serie de terror contará con muchos de sus antiguos protagonistas aunque, con nuevos papeles. Así, además de Lange, repetirán Zachary Quinto, Evan Peters, Sarah Paulson y Lili Rabe.