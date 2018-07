Jon Stewart vuelve a la televisión. Quien fuera presentador del late night 'The Daily Show' durante 16 años acaba de firmar un contrato de cuatro años con la cadena de cable HBO para hacer un "contenido digital en formato corto en HBO Now", según han informado desde la cadena en un comunicado.



El presentador que acuñó el género del informativo satírico, gracias al que este año ha recogido tres premios Emmy, se dedicará a "comentar hechos de actualidad a través de su especial mirada", como recoge ese mismo comunicado.



Los cortos que hará para plataformas como HBO Now o HBO Go no tienen fecha concreta de lanzamiento, pero según anunciaron fuentes de la cadena "seguramente empezará a principios del año que viene".



Para crear estas piezas, Stewart está trabajando con una empresa puntera de gráficos llamada Otoy con base en Los Ángeles. "Estamos encantados de ayudar a Jon a construir su visión. ¡El futuro de los medios está cambiando deprisa!", dijo la compañía en Twitter.