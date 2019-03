Jon Favreau se pone al frente de la serie de 'Star Wars' como guionista y productor ejecutivo

Así lo ha anunciado Lucasfilm. Jon Favreau será el encargado de escribir y producir la serie de acción en vivo de 'Star Wars' para la nueva plataforma de Disney. Pero Favreau no es nuevo en este mundo, ya que actuó en 'Star Wars: The Clone Wars' y la próxima película, 'Han Solo: Una historia de Star Wars'.

"No podría estar más entusiasmada con la idea de que Jon participe para producir y escribir para la nueva plataforma de venta directa al consumidor", dice la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. "Jon trae la combinación perfecta de talento para la producción y la escritura, combinado con una fluidez en el universo de 'Star Wars'. Esta serie le permitirá a Jon la oportunidad de trabajar con un grupo diverso de escritores y directores y le dará a Lucasfilm la oportunidad de construir una sólida base de talento ".

Por su parte, Favreau está más que encantado con su incorporación: "Si me dijeras a los 11 años que contaría historias en el universo de 'Star Wars', no te hubiera creído. No puedo esperar para embarcarme en esta emocionante aventura".

Pero la colaboración de Favreau con Disney va mucho más allá: fue director de 'Iron Man' y 'Iron Man 2', productor ejecutivo de 'Avengers' y director y productor de 'El libro de la selva', que ganó un Premio a la Academia por sus innovadores efectos visuales. Actualmente se encuentra produciendo la tan esperada versión de 'El Rey León' de Disney, que se estrenará en 2019.

Sin embargo, aún se desconoce el título de la serie de 'Star Wars' y su fecha de estreno.