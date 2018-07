Jon Bernthal será Punisher en 'Daredevil'

La segunda temporada de 'Daredevil' comienza a tomar forma con nuevos fichajes. Jon Bernthal (conocido por su papel en 'The Walking Dead') se meterá en la piel de Frank Castle, Punisher, cuando la serie de Netflix vuelva en 2016.



Marvel no ha confirmado todavía si el personaje será un amigo o enemigo de Daredevil. Punisher es uno de los personajes más famosos de Marvel y, aunque a aveces es considerado un héroe, es un justiciero salvaje y despiadado.



Todavía no hay confirmación de la actriz que hará de Elektra y el papel de Bullseye sigue estando desierto.