Joel Johnstone, nuevo redactor en 'The Newsroom'

'The Newsroom' refuerza su plantilla para la segunda temporada. El actor Joel Johnstone se une al reparto de la serie de HBO, encabezado por Jeff Daniels y Emily Mortimer. La última ficción para televisión de Aaron Sorkin se convirtió en una de las series revelación del año en la cadena de cable estadounidense, con grandes datos de audiencia.



Joel Johnstone interpretará en la segunda temproada de 'The Newsroom' a Cameron, miembro del personal del político estadounidense Mitt Romney. El personaje de Johnstone trabajará en favor de la carrera política de Rommey en el estado de New Hampshire. Un trabajo que no llevará a cabo sólo, ya que contará con la ayuda de la periodista Hallie Shea, papel interpretado por Grace Gummer, la hija de Meryl Streep, otro de los fichajes de la serie.



HBO estrenó este verano 'The Newsroom' con una audiencia total de 2,7 millones de espectadores (incluyendo el segundo pase que realiza la cadena).