Joe te está esperando: Todo lo que necesitas saber de 'You' y sus intrigantes personajes nuevos

'You' debutó en 2018 como una serie original de Netflix. La temporada 1 impactó a las masas con sus giros inesperados y siniestros en lo que parecía ser una simple y feliz historia de un gerente de librería. Penn Badgley, conocido por su exitoso trabajo en 'Gossip Girl', da vida al personaje de Joe Goldberg, un chico que parece normal e introvertido a primera vista, pero resulta ser un asesino en serie.

Las temporadas 1 y 2 cuentan la historia de Joe y su obsesión con dos intereses amorosos; en la 1 con Guinevere Beck, interpretada por Elizabeth Lail, y en la 2 con Love Quinn, representada por Victoria Pedretti. La primera toma lugar en Nueva York, mientras en la segunda Joe decide mudarse a Los Angeles donde vuelve a encontrar lo que él cree ser el amor de su vida. Ambas temporadas están repletas de obsesión, y de momentos de suspense y angustia.

Además, la serie está basada en novelas de Caroline Kepnes. Es decir, la temporada 1 cuenta la historia de la primera novel de Caroline (también titulada 'You'), mientras que la temporada 2 interpreta su segunda novela 'Hidden Bodies'. Esto significa que esta próxima temporada también nacerá a raíz de la saga de Kepnes y se titula 'You Love Me'.

Qué sabemos de la temporada 3 de 'You'

Algunos de los personajes más icónicos de la temporada 2 regresarán a esta tercera parte. Natalie, interpretada por Michaela McManus, la vecina de Joe que anteriormente se mostró como una figura secundaria, parece que va a ganar protagonismo al convertirse en la nueva obsesión del mismo. Pero no nos olvidemos de Love Quinn, esta también volverá a formar parte de la intrigante saga de 'You'.

Asimismo, el thriller psicológico dará la bienvenida a Tati Gabrielle que se transformará en Marienne, una bibliotecaria que vive en el barrio de Joe y, según US Magazine, parece tener muy buena capacidad de observación… una habilidad que no está de más dadas las circunstancias en este misterioso mundo que construye Kepnes. También aparecerá Theo, interpretado por Dylan Arnold, como un joven universitario que sufre por la mala relación que tiene con su padrastro.

En cuanto al protagonista, en la temporada 3 obtendremos una visión introspectiva sobre la infancia de Joe gracias a varios flashbacks en los que Jack Fisher se convertirá en el mismo crío que tanto bullying sufrió.

Si estas esperando a que por fin salga la tercera parte de 'You' el 15 de octubre, aprovecha y refresca tu memoria sobre Joe Goldberg y todas sus locuras en las temporadas 1 y 2 disponibles en Netflix.

