"Mi vida cambió completamente": Jim Parsons ('The Big Bang Theory') revela cómo fue la cita a ciegas que tuvo con su marido cuando se conocieron

Jim Parsons es mundialmente conocido por dar vida a Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory' pero, más allá de su fama como actor, pocos son los detalles que se conocen de su vida personal.

En el año 2012 Jim Parsons confesó que era gay en una entrevista para el 'New York Time' pero entonces Parsons ya lleva 10 años saliendo con el director de arte, productor de cine y diseñador gráfico Todd Spiewak.

En mayo de 2017 Parsons y Spiewak se casaron consolidando si duradera relación que ahora acaba de celebrar 18 años desde el día en que se conocieron. Por ello, el intérprete ha revelado en una publicación en Instagram cómo fue la cita a ciegas que tuvo con su marido en 2002 y que cambió su vida.

"Los bebés que nacieron el día que conocí a Todd Spiewak cumplen hoy 18 años; feliz cumpleaños para ellos, y feliz décimo octavo aniversario de cita a ciegas para Todd. Nuestros intuitivos amigos, Tami y Oonie, nos emparejaron y, el 15 de noviembre de 2002, jugamos al billar (¿eh?) En Slate en la calle 21; fuimos a cantar a un Karaoke (de nuevo, ¿eh?) en Sing Sing en Avenue A, y luego fuimos a la fiesta de cumpleaños de Robbie en... algún bar gay en el lado este (esa parte tiene sentido para mí).

"Todd me acompañó hasta la parada de tren de 1st Ave L y, cuando nos despedimos, supe que nos volveríamos a ver, lo que terminó siendo dos noches después, cuando fuimos a ver "Bowling for Columbine" de Michael Moore en el Union. Square AMC - porque nada dice "comencemos un viaje de vida juntos" mejor que un documental divisivo (¿por qué no podríamos ir a ver "My Big Fat Greek Wedding", como cualquier otra nueva pareja en 2002?). Dicho esto, A ambos nos encantó la película y hablaron de ella en Patsy's Pizzeria (que la ubicación de Union Square Descanse en paz) después. Mi vida cambió total y completamente para mejor. ¡Love wins!".

