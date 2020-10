Jim Parsons revela por qué se afeitaba todos los días cuando tenía COVID-19

Debido a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, son muchos los famosos que se han contagiado de COVID-19. Entre ellos, y como ya admitiera hace un mes, el actor Jim Parsons y su marido, el productor de cine Todd Spiewak.

Después de contar algunos de los detalles sobre su enfermedad y cómo la llevaron en casa, ahora Parsons ha querido explicar una costumbre que adquirió mientras estaba enfermo y en cuarentena: afeitarse todos los días.

En una entrevista en el programa 'Late Night' con Seth Meyers, Parsons explicó que, durante su etapa en casa por el coronavirus, se afeitaba todos los días. ¿Por qué estando en casa se afeitaría alguien todos los días? El actor de 'The Big Bang Theory' detalló que esta costumbre surgió del miedo a lucir como si se hubiera rendido en caso de tener que acudir al hospital.

"Me iba a la cama todas las noches preguntándome: 'Espero que no tengamos que hacer una llamada de emergencia'", añadió Parsons. "Me afeitaba todos los días que estaba enfermo y en parte era porque me sentía mejor cuando estaba limpio afeitado y en parte fue porque, esto es muy morboso, pensé que si me tenían que llevar de urgencia al hospital, quiero parecer que lo estoy intentando. Quiero entusiasmar a la gente para que venga y me ayude, por favor", añadió el actor.

Además de estos detalles, el actor desveló que tanto él como su marido, Todd Spiewak, habían pasado el coronavirus en marzo, pero que actualmente se encontraban bien. En esa entrevista, Parsons también habló de Sheldon Cooper y de cómo se habría comportado su personaje de 'The Big Bang Theory' si hubiera vivido esta pandemia global.

