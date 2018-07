Jim Parsons quiere a Rihanna y Jennifer López en 'The Big Bang Theory'

El actor que interpreta al científico Sheldon Cooper ha afirmado en declaraciones al portal 'E!' que le gustaría que Rihanna y Jennifer Lopez formaran también parte del reparto de 'Big Bang Theory'.

Parsons ha trabajado con ambas cantantes en 'Home. Hogar, dulce hogar', una película infantil en la que también ha participado Steve Martin.

Parsons vió a Rihanna como una posible "física nuclear. ¿Estaría dispuesta a hacerlo? Esa sería la cuestión". A la cantante de Barbados no le pareció mala idea y respondio riendo, "decidle que estoy dentro".

Respecto a Jennifer Lopez, Jim Parsons aseguró que sería una profesora maravillosa. "Es el papel perfecto para ella", aseguró el actor. Al igual que Rihanna, a la cantante no le desagradó la idea y respondió "¿Profesora sexy? Sería genial. Me encanta ponerme gafas. ¿Por qué no? Podría hacerlo perfectamente".



Las cantantes no serían los primeros cameos que pasan por la ficción ya que entre otros, hemos podido ver a personajes de la talla de Stephen Hawkings, Sara Gilbert o el desaparecido Leonard Nimoy.



Con siete temporadas a su espalda, esta sitcom, que en España emite Neox, cuenta con cuatro premios Emmy, cuatro People's Choice Awards, dos Television Critics Awards y un Globo de Oro.