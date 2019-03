Jessica Lange seguirá asustando otra temporada más

Tras recoger el Globo de Oro que la reconocía como mejor actriz de reparto por su papel de Constance en 'American Horror Story', Jessica Lange admitió entre bambalinas que estaría "entusiasmada" con volver a aparecer en la segunda temporada de la serie, cuyo guión describió como "un desafío para cualquier actor". Ahora, es el mismísimo Ryan Murphy, creador de la ficción, quién ha confirmado definitivamente que Lange estará presente en la segunda temporada.



Murphy anuncia así el primer fichaje para los nuevos episodios, sobre los cuales existe una gran incertidumbre avivada por el propio equipo de American Horror Story. El equipo de la serie no suelta prenda ya no solo sobre el reparto que encabezará la segunda temporada, sino también sobre el guión de la misma.



Una cosa es segura, los nuevos capítulos no serán más de lo mismo. Al menos así lo cree el propio Murphy quién ha adelantado durante una entrevista en el programa 'Watch What Happens Live' de la televisión estadounidense que la segunda temporada será "radicalmente diferente" de la primera entrega.



También Murphy ha confirmado que habrá un reparto "en su mayoría nuevo" en declaraciones recogidas por TV Line. El escritor ya descarta a dos actores que no estarán en los próximos capítulos. "Ni Dylan McDermott (Ben Harmon) ni Connie Britton (Vivien Harmon)", afirma Murphy, regresarán a 'American Horror Story'.



¿QUIÉN ESTARRÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA?

El productor ejecutivo de 'Glee' ha anunciado que está negociando el regreso de cuatro actores que formaron parte del reparto en la primera temporada aunque no ha querido adelantar de quiénes se trata.



Lo único que ha confirmado hasta la fecha es que ninguno de ellos forma parte de la familia Harmon, lo que significa que Connie Britton (Vivien), Dylan McDermott (Ben) y Taissa Farmiga (Violet) no estarán presentes en los nuevos episodios.



Por otro lado, Murphy también ha dado la primera pista sobre el escenario en el que se ambientará la segunda temporada y será ni más ni menos que en una terrorífica institución de la Costa Este de Estados Unidos.



El cambio de reparto y lugar responde a los deseos del propio creador de 'American Horror Story' quién definió desde su debut para la pequeña pantalla a la serie una "historia de terror americana" distinta a la anterior. "Esa es la manera en la que fue diseñada desde el principio. Cada temporada tendrá su propio escenario y trama", concluye Murphy.