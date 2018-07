Jessica Lange no formará parte de la quinta temporada de 'American Horror Story'

Jessica Lange, la actriz protagonista de las cuatro temporadas de 'American Horror Story' finalmente no formará parte del reparto de la próxima temporada de la terrorífica ficción.



Lange confirmó su salida de la serie en el Paleyfest donde aseguró que ya había terminado "Me ha encantado hacer estos cuatro personajes que he tenido la oportunidad de interpretar, y toda su locura. Me encantan los guionistas, Ryan y la locura de rodar la serie”.



Pese a que en alguna ocasión la actriz ya había insinuado que la cuarta temporada sería la última para ella, muchos, entre ellos el creador de la serie Ryan Murphy, todavía tenían la esperanza de que la actriz compartiese reparto con Lady Gaga en esta nueva temporada.

Mientras Lange abandona, otros se unen a la ficción como Matt Bomer y Cheyenne Jackson que formaran parte de la existosa serie de Ryan Murphy, que tiene previsto volver a la parrilla de FX el próximo otoño.