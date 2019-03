Jennifer Lawrence se entera del final de 'Homeland' durante una entrevista

EN LOS SAG AWARDS

En la última edición de los Screen Actors Guilds Awards, la actriz de 'La gran estafa americana' sufrió un 'spoiler' en directo, según recoge Vertele. La periodista que la entrevistaba durante la alfombra roja de los premios le presentó a Damian Lewis, protagonista de 'Homeland', serie de la que Lawrence ha confesado ser seguidora... pero de la que aún no ha visto la tercera temporada. La reacción de la actriz no tiene desperdicio (absténganse quienes no hayan visto el final de la temporada de 'Homeland', porque este vídeo contine spoilers).