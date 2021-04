Jennifer Aniston responde a los rumores de que va a adoptar una niña

17 años después de la última temporada de 'Friends', los actores principales han querido honrar todo aquello que consiguieron con la aclamada serie. El elenco ha realizado un encuentro muy emotivo en Los Ángeles y han sorprendido a sus fans grabando un capítulo más llamado: 'Friends: The Reunion'.

Según los rumores en ese encuentro tan esperado ocurrieron cantidad de cosas que pueden dejar a los fans muy impactados, pero una de ellas en concreto ha atrapado la atención de muchos titulares: "Jennifer Aniston habría adoptado a una niña y lo revelaría en el programa".

Según The Mirror, Jennifer Aniston (Rachel Green) uno de los iconos de Hollywood se encontraba muy emocionada en la reunión porque parecía estar en el proceso de adoptar a una niña del orfanato mexicano, 'Casa Hogar Sion'.

Lo cierto es que la noticia enterneció a cientos de seguidores de la serie, pero su representante ya ha revelado que este rumor es contundentemente falso. "La historia es una invención y nunca ocurrió", dice un representante de la estrella de 52 años a DailyMail.

No es la primera vez que este tipo de rumor ronda en la vida de la exmujer de Brad Pitt y Justin Theroux. Sin embargo, esto no quita que la actriz no piense en ser madre en un futuro, en 2020, Aniston le dijo a su amiga Sandra Bullock en una entrevista que no había descartado tener hijos, pero que tenía que buscar el momento adecuado.

No sabemos mucho más sobre el esperado reencuentro de 'Friends', pero sí que no será una continuación del guión de la comedia, sino una conversación con los seis miembros principales del reparto: David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt Le Blanc y Jennifer Aniston.

