Jennifer Aniston, llorando en el suelo tras decirle adiós a 'The Morning Show'

Hace unos días, la segunda temporada de 'The Morning Show' llegó a su fin, y ahora, la actriz Jennifer Aniston ha compartido unas imágenes inéditas del último día de rodaje que ha emocionado a todos los fans.

Todavía no se sabe si 'The Morning Show' tendrá una tercera temporada, por lo que la despedida ha sido muy emotiva, teniendo en cuenta las circunstancias. En la publicación que subió a su cuenta de Instagram Jennifer Aniston, la pudimos ver compartiendo un gran abrazo con Desean Terry, coprotagonista, y también despidiéndose de Nestor Carbonell sobre nieve artificial. No podía faltar una foto junto a Reese Witherspoon en la mesa de las noticias. La actriz estaba tan triste que incluso terminó llorando en el suelo del set de rodaje.

"Adiós por el momento a mi familia de 'The Morning Show'. Lo conseguimos. Hemos llegado a la meta y no podría estar más orgullosa de todos y cada uno de estos extraordinarios actores, un equipo con el que solo puedes soñar, y directores que me cogieron de la mano en este viaje salvaje y lleno de emociones. Gracias a todos por ser parte del viaje. Terminamos el rodaje chicos".

Más despedidas

Reese Witherspoon también subió a su cuenta de Instagram una serie de fotografías para decir adiós a 'The Morning Show' y hacer un homenaje a todo el equipo que hizo posible la serie.

"Tenemos los directores más increíbles en 'The Morning Show'. Estos son algunos de los visionarios que dieron vida a esta temporada.¡No puedo creer que esta noche ya sea la FINAL! ¡Muchísimas gracias a TODOS los miembros de nuestro elenco y equipo increíble por hacer que suceda toda la magia!".

Las redes sociales estallan

La publicación se llenó de comentarios de amigos y fans de la actriz, que quedaron abrumados ante las emotivas fotografías. Desean Terry dejó estas palabras en el post "Das unos abrazos geniales, cariñosos, alegres y cálidos como tú. Gracias por tu generosidad y tu gran talento". Muchos fans dijeron cosas tan bonitas como "no hay palabras. Alex Levy tendrá un lugar especial en nuestros corazones para siempre".

