Jeffrey Dean Morgan, el nuevo fichaje de 'The Good Wife' para la séptima temporada

Jeffrey Dean Morgan es el fichaje estrella de la séptima temporada de 'The Good Wife'. El actor tendrá un papel regular en la serie, donde dará vida a Alex, un investigador privado contratado por la abogada Alicia Florrick.



La llegada de Morgan es uno de los múltiples cambios que se están produciendo dentro de la serie. Archie Panjabi (Kalinda) no volverá a la serie, mientras que Matthew Goode (Finn Polmar) y Mackenzie Vega (Grace) dejarán de ser personajes regulares para convertirse en recurrentes.



Estas salidas han provocado que Alex no sea simplemente el nuevo investigador legal, puesto que ocupaba Kalinda, sino que podría convertirse en el nuevo romance de Alicia debido a la poca presencia que tendrá Matthew Goode en esta nueva temporada, aunque todavía no está confirmado.



Jeffrey Dean Morgan trabaja en 'Extant', serie que emite laSexta los lunes y producida también por la CBS, por lo que tendría dos grandes papeles en la pequeña pantalla al mismo tiempo.