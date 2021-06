Javier Calvo se quita la camiseta para recordar una de las frases más célebres de 'RuPaul's Drag Race'

RuPaul es el creador del formato 'Drag Race', un programa en el que se busca a la mejor superestrella drag a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tienen que superar distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

'Drag Race', ya ha hecho historia en la televisión y ha exportado su formato a multitud de países, el último de ellos España donde ATRESplayer Premium ha estrenado con gran éxito 'Drag Race España'. Su primer episodio consiguió casi 10 millones de impresiones en su semana de lanzamiento y 5,7 millones en su día de estreno, y la edición está siendo aclamada por crítica y público con unas reinas únicas.

Este programa ya forma parte de la cultura queer mundial y muchas son las frases, anécdotas o palabras que se han introducido en el colectivo LGTBIQ+ y que ya son parte de la comunidad. Así, RuPaul tiene grandes frases que dice en sus canciones o en el programa que han dado la vuelta al mundo y se utilizan con frecuencia.

De esta forma, uno de los miembros del jurado español, Javier Calvo, ha publicado una imagen en Instagram donde aparece sin camiseta en la que escribe: "Yes, I was born naked" (Sí, nací desnudo). Al leer el copy del post mucho son los comentarios de los seguidores del actor de 'Física o Química' que le han respondido: "And the rest is drag" (y el resto es drag).

Javier Ambrossi, Ana Locking y Javier Calvo | ATRESplayer PREMIUM

Este es un guiño a una de las frases más célebres de RuPaul que aparece en su canción 'Born naked' y que exactamente dice: "We're all born naked. And the rest is drag" (Todos nacemos desnudos. Y el resto es drag).

Entre los comentarios podemos ver los mensajes de Supremme Deluxe, la presentadora de 'Drag Race España' quien le dice "¡Pechotes!". Mientras que Arantxa Castilla-La Mancha, una de las concursantes, escribe: "Recoge la habitación 😡 (es bromi tkm)".

'Drag Race España' arrasa en ATRESplayer Premium

Cada domingo los fans del drag tienen una cita a las 20:00 horas en ATRESplayer Premium para disfrutar de las nuevas entregas y vivirlo al unísono, aunque seguidamente podrán disponer de los capítulos en la plataforma.

'Drag Race España' busca a la mejor superestrella drag a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

Supremme de Luxe es la presentadora y está muy bien acompañada a ambos lados cada semana por un jurado fijo de excepción que se han reconocido en multitud de ocasiones como fans del formato: Javier Calvo, Javier Ambrossi y la diseñadora de moda Ana Locking.

'RuPaul's Drag Race: All Stars 6' revela el giro que dará esta edición

El próximo 24 de junio es la fecha de estreno de la nueva edición pero ya hemos podido ver el tráiler donde RuPaul anuncia un importante giro en el concurso: "Esta temporada de All-Stars va a ser un juego dentro de un juego", dice la drag queen en el avance.

"Las chicas están en busca de sangre", afirma Eureka en el vídeo. Mientras que Jiggly Caliente añade: "¡Las relaciones tendrán que entrar en juego!".

Se avecina toda una RuDemption (Redención) en el que promete ser "la madre de todos los giros". Pero lo más llamativo del tráiler es que al final vemos a una misteriosa queen, ¿será otra nueva concursante?

Seguro que te interesa:

"Aquí me enamoré": La declaración de amor de Javier Ambrossi a Javier Calvo en una imagen de Fer de 'Física o Química'