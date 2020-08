¿Jason Momoa en 'The Witcher'? El actor de Aquaman podría volver a compartir universo con Henry Cavill en la nueva serie

Aunque ver a dos de los protagonistas del Universo DC, Henry Cavill (Superman) y Jason Momoa (Aquaman) en la serie de 'The Witcher', sería un sueño para muchos de los fans de ambas franquicias, estos se tendrán que contentar con la posibilidad de que ambos formen parte de ambos mundos.

Esto se daría gracias a que, según ha reportado We Got This Covered, "Netflix ha puesto su mirada en Jason Momoa para un papel clave" en la precuela que se ha anunciado que tendrá la serie, 'Blood Origin'. Aunque esta podría llegar dentro de un tiempo, entre 2021 y 2022, aún se desconoce la fecha de estreno, pero se sabe que estará ambientada mil años antes que 'The Witcher'.

Momoa está teniendo una gran temporada profesional, al tener pendiente de estreno grandes distintos proyectos como la película 'Dune', de Denis Villeneuve, la nueva versión de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia', o la secuela de su papel en el Universo DC, 'Aquaman 2', entre otros.

Al haberse hecho eco la noticia de que ambos actores podrían compartir protagonismo en esta franquicia, algunos de sus fans han empezado a crear ilustraciones en los que se ve a ambos con los ojos que Cavill tiene en la serie, como por ejemplo el que ha hecho el artista spdrmnkyxxiii. ¿Qué te parecería que ambas estrellas volvieran a compartir universo?

