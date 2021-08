Jamie Lynn Spears ('Zoey 101') comparte un mensaje de su hija en medio de su polémica con Britney Spears

Desde hace varios años, la estrella del pop Britney Spears está reivindicando a la justicia que le quiten su tutela a sus padres: James Parnell Spears y Lynne Spears, así como de varios managers que le impiden vivir como a ella realmente le gustaría. Las redes sociales la apoyan y le demuestran su cariño a diario mediante el hashtag #FreeBritneySpears, e incluso critican duramente la postura de la hermana de la cantante; Jamie Lynn Spears.

Hace poco, la actriz que dio vida a la protagonista en la serie de Nickelodeon 'Zoey 101', decidió compartir en Instagram Stories un vídeo que ha provocado un revuelo entre los fans de su hermana. En la grabación aparece un fondo negro y se escucha la voz de Ivey Watson, la hija de Jamie Lynn, que le dice a su madre: "Todo va a salir bien, mamá. Tiene que salir bien, mamá". Acto seguido a las palabras de consuelo de la pequeña, su madre le respondía: "Gracias, cariño".

Este vídeo no ha contribuido especialmente a que los fans de Britney Spears sean piadosos con su hermana, ya que Jamie Lynn Spears ha declarado haber recibido varias cartas y amenazas de asesinato hacia ella, su familia y sus dos hijas, por no apoyar abiertamente a su hermana en su lucha por su libertad.

De hecho, recientemente Jamie Lynn volvió a estar en el centro de las críticas de los admiradores de Britney Spears después de que se hiciese viral un tweet del 2016, en el que se apropiaba de un piso que pertenecía a su hermana Britney.

La actriz habló a través de Instagram hace unas semanas para mostrar públicamente que apoyaba a su hermana: ''Quizás no la he apoyado de la forma en la que al público le hubiese gustado que lo hiciese, mediante un hashtag en redes sociales [#FreeBritney], pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana antes de que si quiera hubiese un hashtag, y la apoyaré después".

Sin embargo, la propia Britney dudaba en un post de Instagram del apoyo que Jamie le brindaba, y escribía: "No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti, que nunca dieron la cara por ti, publican cosas con respecto a tu situación, sea cual sea, y hablan con rectitud para pedir apoyo... ¡No hay nada peor que eso!", escribió en el pie de la fotografía.

"¿Cómo se atreven las personas que más amas a decir algo en absoluto incluso cuando no te cedieron la mano para ayudarte a levantarte en su momento? ¿Cómo te atreves a hacer público que AHORA te importa? ¿Me tendiste la mano cuando me estaba ahogando?", añadió terriblemente dolida la cantante.

La artista ha borrado el post y no ha hecho más declaraciones al respecto sobre su relación actual con su hermana.

