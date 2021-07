Jamie Lynn Spears, muy criticada por haberse apropiado de un apartamento de Britney Spears

Últimamente la polémica persigue a la familia Spears, concretamente a su hermana Jamie Lynn Spears, pese a que ella quiera mantenerse al margen de los problemas mediáticos familiares. Sin embargo, la intención no lo es todo y a veces los problemas son inevitables.

En 2015, Jamie Lynn contestó a un seguidor en Twitter que le preguntaba cuál era su lugar favorito para ir de vacaciones, a lo que ella contestó casualmente: "Tenemos un apartamento en Destin, Florida. Acogemos a todo el mundo en nuestro piso", escribió la intérprete de Zoey en 'Zoey 101'.

Los fans de Britney Spears, así como los defensores de su libertad, han considerado totalmente inapropiado que la hermana pequeña de la cantante se apropie en su momento de un apartamento que solamente pertenece a la artista internacional, pero, ¿por qué se indignan después de tanto tiempo?

Ahora Britney Spears está en plena contienda legal con sus representantes y sus padres para conseguir su propia tutela, muchos seguidores de las hermanas Spears consideran que Jamie Lynn está traicionando gravemente a su hermana al no apoyarla en su lucha por la libertad.

Además, el apartamento se corresponde con un gran complejo inmobiliario de dos torres que Britney Spears compró en 2001 por un total de 920.000 dólares. Según los documentos legales elaborados en mayo del 2009, todo el patrimonio de la cantante de 'Lucky' y sus propiedades, pertenecen a las personas que tutelen a la artista, concretamente a su padre James Parnell Spears y su madre Lynne Spears.

¿Está apoyando falsamente a Britney?

Aunque hace un par de semanas la pequeña de las hermanas Spears dijo que apoyaría a su hermana en cualquier decisión que tomase, ahora las cosas han cambiado.

Aunque Jamie haya dejado varios likes en las publicaciones de su hermana, Britney Spears publicó el viernes una foto con el texto "Nunca olvides quién te ignoró cuando los necesitabas y quién te ayudó antes de que tuvieras que preguntar".

"No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti, que nunca dieron la cara por ti, publican cosas con respecto a tu situación, sea cual sea, y hablan con rectitud para pedir apoyo... ¡No hay nada peor que eso!", escribió en el pie de la fotografía.

"¿Cómo se atreven las personas que más amas a decir algo en absoluto incluso cuando no te cedieron la mano para ayudarte a levantarte en su momento? ¿Cómo te atreves a hacer público que AHORA te importa? ¿Me tendiste la mano cuando me estaba ahogando?", añadió terriblemente dolida la cantante.

"Otra vez, no. Así que si estás leyendo esto y sabes quién eres, y en realidad tienes el descaro de decir algo sobre mi situación solo para salvarte la cara públicamente, si vas a publicar algo, por favor, para. Está tan lejos de ser justo que no es ni divertido".

Para concluir el post, Britney escribió: "¡Tened un buen día! Posdata, si estás leyendo esto hoy y puedes identificarte, lo siento porque sé que es así y te envío mi amor!".

