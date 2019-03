El Sheriff Graham volverá a Storybrooke a poner orden. El actor Jamie Dornan regresa a 'Once Upon a Time', serie en la que interpretó al sheriff/cazador durante la primera temporada.



La serie de ABC rescata uno de los personajes principales de los primeros capítulos, según informa TV Guide. Será toda una sorpresa para los seguidores de la ficción, ya que su personaje en el mundo real, el Sheriff Graham, fue asesinado, pero puede que regrese en el mundo de los cuentos, con la historia del Cazador.



La vuelta de Jamie Dornan se suma a otros regresos, como el de Jorge García ('Lost'), que interpretó al Gigante al comienzo de la segunda temporada. Junto a ellos, nuevos personajes aparecerán en los capítulos de 'Once Upon a Time', que regresa a la cadena ABC el próximo 10 de febrero.