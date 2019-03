Jamie Bell protagonizará la serie de época 'Turn' en AMC

Jamie Bell dejó de ser el "niño Billy Emmiot" hace ya unos años. Tras varios proyectos en la gran pantalla, el actor será el protagonista de la nueva serie que prepara la cadena de cable AMC, 'Turn'. La cadena responsable de proyectos como 'The Walking Dead' (cuya tercera temporada estrena laSexta este próximo lunes) o 'Mad Men' prepara 'Turn', según informa TV Line.



El nuevo proyecto de AMC estará ambientado en la guerra de la Independendia de Estados Unidos. 'Turn' se basa en el libro de Alexander Rose, 'Washington's Spies: The Story of America's First Spy Ring'. Jamie Bell interpretará al granjero protagonista, Abraham Woodhull, que formará un grupo de espías con sus amigos en el verano de 1778.



La actriz Meegan Warner será la mujer del granjero, Mary. Craig Silverstein, creador y productor ejecutivo de 'Nikita', estará al frente de la producción de esta ficción para AMC junto a Barry Josephson.