Gunther fue uno de los secundarios que se convirtieron en una pieza fundamental de 'Friends'. Su actor, James Michael Tyler, ha revelado recientemente su batalla contra un cáncer de próstata muy avanzado.

"Me diagnosticaron un cáncer de próstata avanzado, el cual se ha expandido a mis huesos. Está en estadio 4 ahora, el último estadio. Así que en algún momento, ya sabes, probablemente acabará conmigo", contaba el actor de 59 años en su aparición en Good Morning America para contar su historia.

Actualmente el cáncer de Tyler se ha extendido dejándole paralizado de cintura para abajo, y los últimos meses han sido muy duros para él. Además también le ha impedido participar en la famosa reunión de 'Friends' de la forma en que tenía planeada aunque asegura que fue "muy feliz de ser incluido".

"El plan era estar en el escenario con ellos, poder formar parte de todas las festividades", comparte, reconociendo que la reunión para él fue "agridulce".

Debido a su condición, su aparición se redujo a un saludo virtual. "Fue mi decisión no participar físicamente y salir en Zoom, porque no quería dar ese golpe al ánimo de todo el mundo, ¿sabes? No quería que fuera en plan, 'Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer'".

La enfermedad de James comenzó a empeorar al comienzo de la pandemia, expandiéndose rápidamente por sus huesos y columna vertebral. El actor cuenta que los productores de la serie conocían su condición desde "hace mucho tiempo" y que asumía que los protagonistas también lo sabían llegado ese punto, pues había estado en contacto con David Schwimmer.

