James Marsden se suma al reparto de 'Westworld'

Cada vez se van desvelando las caras de los nuevos actores que formarán parte de esta nueva ficción de HBO. Si en los últimos días ya se anunciaron otras incorporaciones como la de Jeffrey Wright o Rodrigo Sontoro, ahora se suma la del actor James Marsden.



El protagonista de 'X-Men', James Marsden, salta ahora a la televisión para formar parte de 'Westworld' donde encarnará a Teddy Flood, que supondrá una nueva llegada a la pequeña ciudad fronteriza donde rápidamente demostrará su encanto y su talento con un revólver. Su búsqueda de una belleza local lo lanzará en una odisea oscura.

Además, de 'X-Men' al actor le hemos visto en otras importantes producciones como 'Superman Returns', 'Encantada: la historia de Giselle' o el remake de 'Perros de paja' entre otras.



Por su parte, la serie de HBO también contará con Eddie Rouse ('American Gangster'), quien interpretará al encargado del salón de la ciudad, un nativo conocido como Kissy, un experto en juegos. Demetrius Grosse ('Justified'), Steven Ogg ('Grand Theft Auto V'), Kyle Bornheimer ('She’s out of my league'), Currie Graham ('Murder in the first'), Lena Georgas ('Ray Donovan') y Timothy Lee DePriest ('Vampire clan') son los otros intérpretes de la ficción aunque sus personajes todavía no han sido definidos.



Anthony Hopkins interpretará al doctor Robert Ford, un brillante, taciturno y complicado director creativo, programador jefe y presidente de la junta de 'Westworld', que tiene una visión inflexible del parque de atracciones y utiliza métodos poco ortodoxos para conseguir sus objetivos. Evan Rachel Wood, por su parte, será Dolores Abernathy, una típica chica de campo del Oeste de Estados Unidos que está a punto de descubrir que toda su existencia idílica es una mentira.



'Westworld' es la adaptación basada en la película homónima de ciencia ficción de Michael Crichton, que a su vez es una adaptación de la novela del realizador en 1973. Además, está escrita y producida por J.J. Abrams, director de la próxima 'Star Wars'.